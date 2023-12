wer ein Tier kauft Sonntag, 24.12.2023 | 13:12 Uhr

sollte vorher geprüft werden ob er die Gegebenheiten hat für das Tier also das Umfled und ob der auch in der Lage ist zB einen Hund zu führen denn Hunde sind Rudeltiere und die sitzen nicht den ganzen Tag vom TV Gerät...weiterhin sollte ein Pflegegeld gezahlt werden bei Abgabe ins Tierheim was die Verpflegung und alles andere was das Tier braucht zu bezahlen ist für mindstens 3 Jahre....bzw so lange bis das arme Tier eine neuen Halter hat...