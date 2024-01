Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann ums Leben gekommen.



Laut Polizei war der 67-Jährige gegen 8.30 Uhr auf der Dudenstraße in Richtung Platz der Luftbrücke unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Gehweg der Dudenstraße, prallte mit seinem Auto gegen zwei dort abgestellte Motorroller, gegen eine Hauswand und anschließend gegen einen parkenden Pkw. Dieser wurde durch den Aufprall auf drei weitere Autos und einen E-Roller geschoben.



Polizeikräfte fanden den Mann leblos in seinem Auto, eingeleitete Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, der 67-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ob der Mann durch den Unfall oder wegen eines medizinischen Notfalls starb, muss noch ermittelt werden.