Eine Laube in Berlin Charlottenburg ist am Freitagmittag in Brand geraten. Das teilte die Berliner Feuerwehr dem rbb am Freitag mit.

Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen gelöscht, wie ein Sprecher dem rbb am Nachmittag sagte. Verletzt worden sei niemand.



Zwischenzeitlich wurde laut Feuerwehr geprüft, ob der Bahnverkehr eingestellt werden muss. Das Feuer war im Bereich der Heilbronner Straße ausgebrochen, dort verlaufen auch die Gleise der S-Bahn.