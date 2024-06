Do 20.06.24 | 14:51 Uhr

Es leben wieder mehr als 100.000 Menschen in der kreisfreien Stadt Cottbus. Das geht aus Daten des Amts für Statistik hervor, das regelmäßig Bevölkerungszahlen für das Land Brandenburg veröffentlicht. Demnach wohnten im Jahr 2022 noch 99.515 Menschen in der Stadt in Südbrandenburg. Im Jahr 2023 wurden 100.010 Einwohner gezählt, wie das Amt jetzt bekannt gegeben hat.



Zuletzt zählte Cottbus 2018 mehr als 100.000 Einwohner, damals waren es 100.219.