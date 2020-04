Die Dar as-Salam Moschee in Berlin-Neukölln darf keine öffentlichen Gebetsrufe mehr durchführen. Der Gesundheitsstadtrat des Bezirks, Falko Liecke (CDU), begründet das Verbot in einer Mitteilung am Montag mit den "erheblichen Verstößen" gegen die Eindämmungsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie: "Es ist der Öffentlichkeit nicht zumutbar, das weiter hinzunehmen und auf Besserung zu hoffen".

Unterdessen betonte auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, dass es in Zeiten der Corona-Beschränkungen auch für gemeinsame Gebete vor Ort keine Ausnahme geben dürfe. Das sagte die CDU-Politikerin der Zeitung "Welt". Gesundheit gehe vor. "Jetzt kommt es auf Jede und Jeden an." Dem Bericht zufolge will Widmann-Mauz am Dienstag mit muslimischen Verbänden darüber sprechen, was ab dem Ramadan-Beginn am 23. April zu beachten sei, sollten die Kontaktbeschränkungen dann noch andauern.