Anto Berlin Kreuzberg Samstag, 11.04.2020 | 21:36 Uhr

Wo bleibt denn in deiner Argumentation Artikel 1 (Die Würde des Menschen ist unantastbar) und Artikel 3 (alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich) des Grundgesetzes?

Du findest es toll, dass Leute das Grundgesetz verteidigen, sagst aber gleichzeitig, dass der Virus "für die meisten harmlos ist". Für die "meisten" - für viele aber ist es eben nicht harmlos. Ist es also für dich in Ordnung, das Leben anderer zu gefährden bzw. sie gar in den Tod zu schicken, nur damit du deine Persönlichkeitsrechte ausüben darfst?

Und es sind nicht "nur" alte Leute, auch bspw. ich (34 Jahre alt) könnte ggf. wegen einer schlimmen Vorerkrankung an dem Virus sterben. Aber in deiner Argumentation bin ich ja scheinbar egal, ich gehöre eben nicht zu den "meisten" und bin daher scheinbar unwichtig und man kann sogar glauben, für dich bin ich "nicht lebenswert". Hauptsache deine Persönlichkeitsrechte und die Versammlungsfreiheit sind geschützt. Ist das wirklich wichtiger als das Leben anderer (s.o., Artikel 3)? Denk mal drüber nach.

Und ja, ich finde das Grundgesetz ebenfalls enorm wichtig - aber in diesem Virus-Fall müssen die Gesetze gegeneinander abgewogen werden. Und im Endeffekt wird immer der Schutz des Lebens ALLER Menschen gewinnen - und nicht der Schutz der "meisten" Menschen.