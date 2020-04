Juso-Chef Kevin Kühnert hat angesichts der Corona-Krise eine Initiative zur Rettung von Berliner Kneipen gegründet.



In der kommenden Woche solle eine Website online gehen, auf der Spenden für Kiezkneipen gesammelt werden, kündigte der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation am Samstag an. Dabei soll der "symbolische Euro für das nicht in der Kneipe getrunkene Bier" der eigenen Stammkneipe zugute kommen.



Viele Kiezkneipen in Berlin hätten keine finanziellen Rücklagen, so Kühnert. Hinzu kämen die hohen Mieten. Gemeinsam mit Freunden habe er deshalb die "Kneipenretter" gegründet.