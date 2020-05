Das Corona-Notfallkrankenhauses auf dem Messegelände in Berlin kann jetzt endgültig in Betrieb genommen werden. Alle Formalitäten dafür sind erfüllt, wie ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung am Donnerstag mitteilte: "Die Reihe von Abnahmen bestätigt nur, was wir immer gesagt haben: Das Corona-Behandlunsgzentrum Jafféstraße war und ist im Notfall betriebsbereit." Der "Tagesspiegel" hatte zuvor berichtete, dass nun die ersten 84 Betten belegt werden könnten.