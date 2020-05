Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat am Montag das Corona-Behandlungszentrum Jafféstrasse auf dem Messegelände eröffnet. Innerhalb weniger Wochen wurde in der Messehalle 26 ein Spezial-Krankenhaus mit zunächst 500 Betten errichtet. Es soll die Versorgung von Corona-Patienten sicherstellen, sobald diese Aufgabe von den insgesamt 50 Notfallkliniken in Berlin nicht mehr erfüllt werden kann. Ob und in welchem Umfang das Behandlungszentrum zum Einsatz kommen wird, ist unklar. Noch gibt es keinen Bedarf.

Kalayci betonte bei der Eröffnung, das Reservekrankenhaus in der Messehalle könne als Vorlage für die Notfallplanung in einer Pandemielage dienen. "Denn die Bilder aus Italien, Spanien und New York haben uns gezeigt, dass gut aufgestellte Krankenhaussysteme überlastet werden können. Planer und Architekten haben gemeinsam mit dem Jaffé-Team in kurzer Zeit ganze Arbeit geleistet", sagte die SPD-Politikerin.



Organisiert hatte den Umbau der ehemalige Leiter der Berliner Feuerwehr, Albrecht Broemme. Seinen Angaben zufolge werden insgesamt 800 medizinische Fachkräfte für das Reservekrankenhaus benötigt. In den vergangenen Wochen konnten sich Interessenten dafür bewerben. Wie viele das waren, ist noch unklar.