Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie lädt das Berghain in Berlin am kommenden Wochenende wieder zu einer Party. Allerdings öffnet der international beliebte Club dafür nicht den als "härteste Tür der Welt" geltenden Zugang zu dem ehemaligen Fernheizwerk. Vielmehr soll an diesem Samstag und Sonntag der sonst auch im Sommer genutzte Garten des Berghain wieder mit einem DJ-Programm beschallt werden. "Nach einer langen Pause wagen wir einen langsamen Start in den Sommer", heißt es auf der Homepage des Techno-Clubs, wie die DPA am Donnerstag berichtete.