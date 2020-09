Die Hilfsaktion "Laib und Seele" hat auch in der Corona-Krise bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgt und will am kommenden Montag die 100.000 Tüte verteilen.

Wie die Berliner Tafel am Donnerstag mitteilte, seien seit März täglich bis zu 800 Tüten mit Lebensmitteln für Bedürftige gepackt worden. Die Berliner Tafel ist, gemeinsam mit dem rbb und den beiden großen Kirchen, Träger der Aktion.