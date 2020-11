Lilly Berlin Sonntag, 29.11.2020 | 10:27 Uhr

Sehe ich nicht so, sondern durchaus, dass die Kontaktbeschränkungen plus Masken überall gegen auch andere Übertragungen helfen!

Fragt sich nur, was da an Langzeitauswirkungen auf uns zu kommt!!! Allein hinsichtlich psychologischer Erkrankungen!

Als, nur durch Corona! komplett Arbeitslose, beobachte ich an mir selbst völlig ungesunde Verhaltensweisen, die sich aber auch nicht so einfach abschalten lassen.

Ich kann da, v.a. jetzt im Winter, nur empfehlen, regelmäßig Vitamin D einzunehmen, morgendliche Bewegungsübungen nicht schleifen zu lassen & schriftliche Kontakte zu allen Lieben und auch nur Bekannten weiterhin bewusst zu pflegen!