Oberhavel-Kliniken in Oranienburg

Nach einer überstandenen Corona-Erkrankung ist eine 106-jährige Frau in Oranienburg (Oberhavel) aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Patientin war mit untypischen Symptomen in die Klinik eingeliefert worden, ein Test bestätigte ihre Corona-Erkrankung, wie die Oberhavel-Kliniken am späten Donnerstag mitteilten. Die Mitarbeiter der Klinik freuten sich "über einen besonderen Behandlungserfolg".

Als die Patientin aufgenommen wurde, klagte sie über Bauchkrämpfe und litt unter Durchfall, nennenswerte Atemwegsbeschwerden hatte sie aber nicht. Nach dem positiven Coronatest wurde sie "umgehend isoliert untergebracht", erklärte der zuständige Chefarzt Harald Pannwitz.