Hedda Röschert Berlin Mittwoch, 11.11.2020 | 15:24 Uhr

Von den fast schon im Jenseits befindlichen auferstanden!!! Auch ich bin eine sehr schwer Corona-Geschädigte. Ich kam am 16.3.20 mit dem Roten Kreuz ins Krankenhaus Charité in Berlin, da ich 3 Tage zuvor ,nach einer frühzeitig abgebrochenen Skireise aus Südtirol mit unserer Sportgruppe zurückkam. meinem Sohn kam ich am Telefon “komisch” vor und er hat 3 Stunden von weitem am Telefon verbracht, um für mich einen test machen zu lassen. Die Ärztin kam auch, aber erst drei Tage später hatte ich ‚ Befund positiv‘.

Was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, weiß ich nicht mehr, habe auch mein sehr hohes Fieber nicht selbst registriert. Dann bin ich, schon im Krankenhaus, ins Coma gefallen und man konnte mir gerade noch eine Unterschrift Vollmacht abverlangen, um mir später einen Luftröhrenschnitt machen zu können. All das, was dann mit mir gemacht wurde, habe ich ganze 6 Wochen nicht mehr mitbekommen. Insgesamt war ich 5 Monate im Krankenhaus und in einer pneumologischen Reha. Durch ein bestimmtes Antibiotikum, was man mir im Coma und auch teils Narkose , geben musste, habe ich einen permanenten Hörschaden auf einem Ohr zurückbehalten. Was jetzt bei mir Gleichgewichtsstörungen verursacht hat. Ich kann nur mit Rollstuhl laufen. Und es sind auch erhebliche Gedächtnis- und konzentrations-Störungen, viel ungewöhnlicher als altersüblich - entstanden und zurückgeblieben.

Da ich bis zu meinem 80. Lebensjahr immer sehr sportlich war und mich auch sehr gesund ernährt hatte, haben mich die Ärzte, auch mangels Ausweispapieren , ca 10 Jahre jünger geschätzt. Vielleicht hat auch das zu meinem Überleben beigetragen. Während der langen Bewusstlosigkeit sind meine entstanden gesamten Muskeln auf 0 gesunken und ich musste allrs wieder erlernen. Außerdem ist eine Gürtelrose entstanden. Die bis heute nicht heilen will. Und ich wurde auch künstlich ernährt, was mich 10 kg leichter gemacht hat.

Auch jetzt noch nicht im normalen Leben zu stehen, alle Formalitäten wegen anerkannter pflegestufe selbst erledigen zu müssen, -also ohne Hilfe mit dem ganzen Bürokratie-Wust- und dieser neuen Vergesslichkeit, ist gerade jetzt zum verzweifeln und ich beginne sogar erst jetzt auch depressiv zu werden. Überall werde ich missverstanden, denn die Behinderungen sieht man ja nicht.

Aber nur meine frühere Lebhaftigkeit scheint in mancher Gemeinschaft noch geschätzt und gelobt zu werden. Nur meinem inzwischen geborenen Enkelkind und seinen „noch“ geplagten Eltern kann ich nicht, wie erwartet, helfen Aber alles sonst macht wegen all dem, was mein Leben verändert hat, sehr einsam.