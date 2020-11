Seit Samstag fahren die Busse im Brandenburger Landkreis Ostprignitz-Ruppin nach einem geänderten Fahrplan.



Grund ist, dass sich wegen der Corona-Pandemie derzeit zahlreiche Busfahrer in Quarantäne befinden. Betroffen von den Einschränkungen sind vor allem die Stadtlinien in Kyritz und Neuruppin. Im Schülertransport soll es keine Änderungen geben.



Die neue Regelung gilt vorerst bis zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember. Über die ausgedünnten Fahrpläne kann man sich auf der Internetseite orp-busse.de informieren.