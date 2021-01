Bild: dpa/I. Fassbender

Verzögerung wegen Corona-Pandemie - Zeugnisausgabe in Berlin erst nach den Winterferien

26.01.21 | 19:08

Schülerinnen und Schüler in Berlin erhalten ihre Halbjahreszeugnisse erst nach den Winterferien. Pandemiebedingt sei die Zeugnisausgabe nicht wie ursprünglich vorgesehen schon am kommenden Freitag (29. Januar) möglich, teilte die Bildungsverwaltung am Dienstag mit.



Lediglich Abgangszeugnisse oder weitere Zeugnisse, die im Aufnahmeverfahren relevant sind, können in Berlin nach entsprechender Terminvereinbarung bereits am Freitag, also schon vor den Winterferien, abgeholt werden.



Der Unterricht beginnt in Berlin nach den Winterferien am 8. Februar, es gibt auch dann vorerst nur Distanzunterricht. Wie genau unter diesen Umständen die Zeugnisausgabe ablaufen wird, geht aus der Mitteilung der Bildungsverwaltung nicht hervor.

Grundsätzlich kann bereits am Freitag Schülerinnen und Schülern sowie Erziehungsberechtigten eine Kopie des Zeugnisses per E-Mail übermittelt werden, so die Bildungsverwaltung. In Brandenburg werden bereits am kommenden Freitag die Halbjahreszeugnisse im Original per Post verschickt, um ein persönliches Erscheinen in der jeweiligen Schule zu vermeiden.



Sorgentelefone schon am Freitag besetzt