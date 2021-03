Das Brandenburger Gesundheitsministerium warnt vor Falschinformationen zur Terminvergabe für Corona-Impfungen.



In sozialen Medien und über Messenger-Dienste würden derzeit falsche Angaben zur Vergabe von Online-Terminen kursieren, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. "In Kettenbriefen, die unter anderem über WhatsApp, Signal, Telegram und Facebook verbreitet werden, wird kolportiert, dass ab sofort auch über 70-Jährige in Brandenburg einen Termin für eine Corona-Schutzimpfung online buchen könnten. Das ist falsch", heißt es in der Mitteilung.