Es würden vor allem Menschen kommen, um sich ihre Auffrischungs-Impfung abzuholen, sagte die Sprecherin des Malteser Hilfsdienstes in Berlin, Diana Bade, dem rbb am Freitag. Neuimpfungen fielen noch nicht so stark ins Gewicht.

Berlin hat derzeit vier Doppeldecker-Impfbusse, die von den Hilfsorganisationen der Stadt im Auftrag der Senatsgesundheitsverwaltung betrieben werden. Das funktioniere besonders an den Orten gut, an denen vorher auch dafür geworben wird, so Bade. Das sei zum Beispiel am Donnerstag der Fall gewesen, als einer der Impfbusse vor der Technischen Universität stand. Die Uni habe zuvor viel Werbung dafür gemacht und das habe viele Leute angelockt.

Die Impfbusse sind auch am Samstag im Einsatz - unter anderem in der Altstadt Spandau und am Dong Xuan Center in Lichtenberg. Weitere Termine sind unter wirhelfenberlin.de zu finden. Vor Ort würden Ärzte und ihre Teams mit Interessierten auch über Sorgen und Ängste sprechen, die diejenigen hätten, die sich noch nicht haben impfen lassen, sagte Bade.