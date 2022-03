Petra Weiß Montag, 14.03.2022 | 12:44 Uhr

In meinem Umfeld sind gerade so viele Menschen positiv wie noch nie. Viele arbeiten in Schule und Kita oder haben sich im Bekanntenkreis angesteckt. Kaum jemand davon hat noch einen PCR-Test bekommen, die positiven Schnelltests in den Testzentren haben ausgereicht. Dies bedeutet, dass sie alle nicht in die Statistik eingeflossen sind. Das gleiche gilt für Schulen. Dort reicht ein positiver Test in der Schule und die Kids gehen in Quarantäne, ganz ohne PCR, die offiziellen Zahlen sinken demnach in der Altersgruppe gerade. Ich finde es fahrlässig nun überall von gesunkenen Zahlen zu sprechen, meinen Gefühl nach, haben wir gerade einen neuen Höchststand an Infektionen, die aber nicht mehr erfasst werden. (Natürlich nur mein subjektives Empfinden, aber die bundesweiten Zahlen lassen darauf schließen).



An @rbb: ist es möglich auch Zahlen aufgrund der positiven Schnelltests zu erfassen? Mit der derzeitigen Regelung scheinen die PCR-Inzidenzen alleinig nicht mehr sinnvoll, oder?