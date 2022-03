Andreas Berlin Montag, 14.03.2022 | 09:33 Uhr

Ach die allgemeine Impfpflicht ist nicht vom Tisch.

Will man doch versuchen sich über alle bedenken hinwegzusetzen… erst mal mildere Mittel ausschöpfen ? Und wie üblich erstmal was beschließen und sich dann Gedanken machen ob das jemals kontrolliert werden kann.

Am Freitag will man den Rest beschließen… muss das nicht noch durch den Bundesrat ?

Und die Bundesländer haben dann ja für ihre Verordnungen noch das ganze Wochenende zum beraten, beschließen und veröffentlichen :D

Will man da etwa die vorsichtigen wie Berlin aushebeln ? Damit gäbe es ab 21.03. auch in Berlin keine Maskenpflicht in Schulen…. die man eh schwer begründen kann.

Und wenn sich die Corona Lage zuspitzt … das stellt man wie fest ? Wieder die Inzidenz oder nimmt man gleich das allgemeine Bauchgefühl ?

Aber da es ja so viele gibt die eine Maske für unerlässlich hält werden ja eh nur eine Handvoll Leute ohne Maske einkaufen gehen :D