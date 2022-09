Bei den Ermittlungen in der rbb-Affäre hat die Generalstaatsanwalt Berlin nach Ansicht von Rechtsexperten viel zu spät gehandelt. Außerdem hätte die Generalstaatsanwaltschaft (GStA) die Ermittlungen ausweiten müssen, kritisieren sie. Versäumnisse gibt es nach Ansicht der Experten unter anderem auch bei einem Vorgang, der die Juristische Direktion betrifft. Sie sehen einen Verdacht der Untreue gegen die Juristische Direktorin Susann Lange – hier hätte die Behörde schon längst von sich aus ermitteln müssen, also von Amts wegen.

Hintergrund ist der Fall eines freigestellten Managers, den der rbb enthüllt hatte. Bis heute belegt er eine Planstelle in der Juristischen Direktion. Nach rbb-Recherchen erhält er 700.000 Euro bis 2026, obwohl er de facto nicht mehr für den Sender arbeitet. Nicht nur die frühere rbb-Intendantin Patricia Schlesinger, auch die Juristische Direktorin, Susann Lange, hat ein entsprechendes "Vorruhestands-Angebot" für den damals 57-Jährigen unterschrieben.



Für Martin Heger, Prodekan der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität, besteht hier der Verdacht der Untreue. Nach rbb-Recherchen wurde dem Manager ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. In diesem Fall, so Heger, würde "der Lohn an den ehemaligen Geschäftsführer 'verschenkt'". Das gelte vor allem dann, wenn die Freistellung über einen - wie hier - sehr langen Zeitraum läuft. "Wer trotz der Möglichkeit des Arbeitnehmers, eine Gegenleistung für das Unternehmen zu erbringen, dauerhaft darauf verzichtet und den Arbeitnehmer aber weiterbezahlt, bewirkt beim Arbeitgeber, also dem rbb, im Regelfall wissentlich einen erheblichen Vermögensschaden."

Dem stimmt auch Uwe Hellmann von der der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam zu. Hier liege eine "Treuepflichtverletzung" durch die ehemalige Intendantin und die Juristische Direktorin nahe, so Hellmann. Für Jürgen Keßler, Professor an der Berliner Hochschule für Wirtschaft, ist dies sogar eine mögliche Untreue "im besonders schweren Fall". "Der Fall ist absurd. Hier hätte schon längst die Staatsanwaltschaft ermitteln müssen, und zwar von Amts wegen", so Keßler.