An einem Dienstagabend im Juni 2018 treffen sich die inzwischen abberufene rbb-Intendantin Patricia Schlesinger und ihr damals oberster Kontrolleur Wolf-Dieter Wolf und dessen Frau in einem Charlottenburger Restaurant, in dem man der "leichten französischen Lebensart auf ganz besondere Weise begegnen" können soll. So beschreibt sich das Lokal auf seiner Website.

An der Wand hängen Dutzende kleine Fotos des Namensgebers – einem für seinen Charme bekannten Schauspieler. Hier lässt sich das Trio Entenstopfleber und Steak Tatar auftischen – je nach Geschmack. Es folgen Kalbsbäckchen und Hummer-Risotto. Dazu trinkt man einen Aperitif, ordert Champagner, eine Flasche Sancerre, dann noch Wodka- und Crémant-Sorbets und die Rechnung. Am Ende des Abends, um 22.28 Uhr, zückt Schlesinger eine Mastercard, die ihr vom rbb zur Verfügung gestellt wurde: 328 Euro plus zehn Prozent Trinkgeld.