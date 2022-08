Der rbb gibt auf seinen Seiten an, im Jahr 2020 monatlich 21.750 Euro brutto an Patricia Schlesinger gezahlt zu haben. Der rbb bezeichnet dies als "Grundvergütung". Im Jahr darauf wurde Schlesingers Gehalt um 16 Prozent erhöht - auf mehr als 25.000 Euro pro Monat. Daraus ergeben sich jene 303.000 Euro, die auf ARD-Seiten als Gehalt der rbb-Intendantin angegeben und seit einigen Wochen immer wieder in der Presse zitiert werden. Dabei handelt es sich anscheinend nur um das sogenannte "Grundgehalt". Es enthält demnach weder Bonuszahlungen, noch entspricht es dem vollen Gehalt, wie man annehmen könnte.

Doch ob dieser Fall in den vergangenen Jahren jemals eingetreten ist, will der rbb auf Nachfrage nicht beantworten.

In diesem Fall wären das 183.340 Euro pro Jahr. Wird bei der Überprüfung festgestellt, dass alle vereinbarten Ziele erfüllt sind, gibt es dafür eine "erfolgsabhängige" Zahlung in Höhe von 20 Prozent (36.668 Euro) und die Nachzahlung der zurückgehaltenen 8,33 Prozent (16.660 Euro). Am Ende stünde dann also eine Summe aus festen und variablen Gehaltsteilen von 236.668 Euro brutto.

Seither hat der rbb pro Jahr zwischen mindestens rund 450.000 Euro zusätzlich an Direktoren, Intendantin und Hauptabteilungsleiter ausgezahlt. Der rbb will diese Beträge auf Nachfrage nicht bestätigen.

Parallel wurde besprochen, dass die Gehälter für Hauptabteilungsleiter – also das mittlere Management – um bis zu 7,5 Prozent erhöht werden. Man müsse schließlich die "zwischenzeitlichen tariflichen Steigerungen berücksichtigen", heißt es zur Erklärung. Zudem machte das Modell je nach Eingruppierung ein Plus von 10 oder 15 Prozent pro Jahr möglich.

Mitte Januar 2018 wurde dem überarbeiteten Gehaltsmodell für das leitende Personal zugestimmt: von der Intendantin und ihren Direktoren. Was auf dieser Sitzung festgelegt wurde, entspricht grundsätzlich dem, was von der Unternehmensberatung Kienbaum empfohlen wurde.

Was die rbb-Geschäftsleitung beschloss, entspricht grundsätzlich dem, was zuvor von der Firma Kienbaum vorgeschlagen wurde. Lediglich in Details existieren Unterschiede. Während die Unternehmensberater den Begriff "Prämien" nutzen, ist in der Beschlussvorlage für die Direktoren von "leistungsorientiertem Vergütungsanteil" die Rede.

So sagte auch rbb-Chefredakteur David Biesinger am 10. August in der rbb24 Abendschau: "Ich kriege keine Boni." Dies sei ein großes Missverständnis in der Berichterstattung, so Biesinger weiter. "Es gibt im rbb für Führungskräfte ab einer gewissen Führungsverantwortung leistungsabhängige Gehaltsanteile. Das heißt, […], ein Teil meines Gehalts, und auch von anderen Führungskollegen, wird garantiert ausbezahlt. Ein anderer Teil nur dann, wenn Ziele […] auch erreicht werden. Und das ist was anderes als irgendwelche beliebige Boni."

Auch Hagen Brandstäter, bisheriger stellvertretender Intendant und aktuell geschäftsführender Nachfolger von Schlesinger, sagte am Dienstag im Brandenburger Landtag, es habe innerhalb des rbb kein Bonussystem gegeben.

Eine andere Führungskraft, die nach diesem System bezahlt wird, aber anonym bleiben möchte, hat im Gespräch mit dem rbb-Rechercheteam deutlich gemacht: "Das war ein Bonus."

Für Arbeitsrechtler ist unerheblich, ob zusätzliche Gehaltsanteile als Prämie, Provision, Sonderzahlung, leistungsabhängige Vergütung oder als Bonus bezeichnet werden. All diese Begriffe bezeichnen grundsätzlich dasselbe: Zahlungen, zusätzlich zu einem Grundgehalt und gebunden an vereinbarte Bedingungen.