Thomas Dörschel Oberschöneweide Mittwoch, 25.01.2023 | 13:41 Uhr

Es gibt für Berlin nach wie vor keine Gesamtplanung der Mobilität für die nächsten Jahrzehnte. Der ÖPNV ist zur Zeit in einem beklagenswerten Zustand. Viele wichtige Strecken sind gesperrt. Laufend technische Probleme, Ausfälle.

Warum ist in einer solchen Situation die Sperrung der Friedrichstraße für den Autoverkehr so wichtig für die grüne Verkehrssenatorin?

Es sieht leider mal wieder sehr nach grüner Klientelpolitik aus. Ähnlich dem, was an der Kreuzberger Bergmannstraße getan wurde.

Mir erschließt sich nicht, was das für Berlin insgesamt bringen soll.