Schluss mit Ekel-Küchen, her mit Transparenz bei Restaurant-Besuchen: Das verspricht das sogenannte Lebensmittel-Überwachungs-Transparenzgesetz. Eine Rot-Gelb-Grün-Skala am Einlass soll für Klarheit sorgen. Nicht umsetzbar, klagen die Bezirke. Von Anja Herr

Die Blechbilder-Bar in Friedrichshain. Inhaberin Leyla Köprüglügil spült Gläser und schüttelt den Kopf. "Nein", sagt sie, "das glaube ich nicht, dass die "Transparenz-Barometer" eine gute Sache sind", sagt sie. Die Idee dahinter sei vielleicht gut, aber nicht realisierbar. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bezirk dafür Personal hat. Die kommen doch ihren Aufgaben jetzt schon nicht nach. Wie sollen sie jetzt noch mehr Aufgaben schaffen?", fragt sie in den leeren Raum. Geöffnet wird erst in einer Stunde.

Nicht, dass sie es den Gästen nicht gönnen würde. Aber bis alle Läden im Bezirk – Cafés, Imbissbuden, Supermärkte, Restaurants, Bäckereien – kontrolliert seien und mit dem Farbbalken im Eingangsbereich ausgestattet, "das dauert ewig", ist sie sicher. Berlinweit seien es 50.000 Betriebe. Ungerecht sei es auch: Weil einige dann schon kontrolliert würden und mit Barometern ausgestattet, andere aber noch nicht. "Das führt zu Wettbewerbsverzerrung", stellt sie fest.

Es geht um das "Saubere-Küchen-Gesetz", das der Senat vor 1,5 Jahren für Restaurants und Co. beschlossen hatte. Ein "Transparenz-Barometer" in den Farben von Grün über Gelb bis Rot soll anzeigen, wie die Hygiene-Kontrolle des Gesundheitsamtes in einem Betrieb ausgegangen ist. Die Betreiber müssen dieses Ergebnis in Zukunft gut sichtbar für die Kunden aushängen, es wird auch im Internet veröffentlicht.