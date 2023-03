Einziger Kandidat ist Jan Redmann - Brandenburger CDU wählt neuen Vorsitzenden

Sa 25.03.23 | 10:10 Uhr

Landtagsfraktionschef Jan Redmann stellt sich bei einem Parteitag am Samstag in Potsdam zur Wahl als Nachfolger von Michael Stübgen. Der 43-jährige Prignitzer will die CDU auch in die Landtagswahl im kommenden Jahr führen.

Die Brandenburger CDU will heute bei einem Parteitag in Potsdam einen neuen Landesvorsitzenden wählen. Einziger Kandidat ist der jetzige Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Jan Redmann. Der bisherige CDU-Landeschef (und Innenminister) Michael Stübgen hatte im Dezember angekündigt, nicht erneut kandidieren zu wollen.



Bei einer Mitgliederbefragung vor dem Parteitag entfielen 84 Prozent aller abgegebenen Stimmen auf Jan Redmann. Der Parteitag muss dieses Ergebnis allerdings noch bestätigen. Damit würde der 43-jährige Prignitzer die CDU auch in die Landtagswahl im kommenden Jahr führen.

Stübgen: Generationenwechsel ermöglichen

Dass er Dietmar Woidke als Ministerpräsident gern beerben würde, hat Redmann bereits deutlich gemacht. Inhaltlich will er die Brandenburger CDU mit den Themen innere Sicherheit, Bildung und Wirtschaft sowie Energie profilieren.



Der jetzige Brandenburger CDU-Chef Michael Stübgen zieht sich nach drei Jahren von dem Posten zurück – er wolle einen Generationenwechsel ermöglichen, so der 63-Jährige, aber weiter Innenminister bleiben. Als solcher hatte Stübgen zuletzt mehrfach für Unruhe in der Kenia-Koalition gesorgt - beispielsweise mit seinen Vorschlägen zur Unterbringung von Geflüchteten und zur Änderung des Polizeigesetzes. Daraufhin hatten die Grünen die CDU zu einer besseren Zusammenarbeit innerhalb der Koalition aufgefordert und auch Fraktionschef Redmann vorgeworfen, sich bereits im Wahlkampfmodus zu befinden.

