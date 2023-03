Die Wahl zum Parteivorsitzenden ist der bisherige Höhepunkt in der politischen Karriere des 43 Jahre alten Prignitzers , die er fokussiert und strategisch verfolgt hat. Der promovierte Rechtsanwalt trat 2014 erstmals zur Landtagswahl an und wurde sofort Parlamentarischer Fraktions-Geschäftsführer. Fünf Jahre später, nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl 2019, griff er nach dem Fraktionsvorsitz. Parteichef wurde damals Michael Stübgen, der in der neuen Koalition mit SPD und Bündnisgrünen das Amt des Innenministers übernahm.

Conquest of Paradise, die Eroberung des Paradieses. Der CDU-Parteitag begann mit bombastischen Synthie-Klängen, Filmmusik aus den Neunzigern. Nicht für Redmann, sondern für den Einmarsch von Hendrik Wüst, CDU-Landeschef und Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, der als ehemaliger WG-Kollege Redmanns eine Unterstützungsrede für seinen Parteifreund hielt. "Was macht Ihr so traurige Musik, wenn ich reinkomme?", fragte der verdutzt. Allerdings war es auch nicht er, sondern Redmann, der sich zu einem Eroberungszug anschickte.

Auch die Besetzung des übrigen Landesvorstandes lief nach Redmanns Vorstellungen. Als Generalsekretär hatte er seinen Fraktionskollegen Gordon Hoffmann vorgeschlagen, der das Amt bereits 2019 übernommen hatte. Hoffmann erhielt bei der Wahl 91,3 Prozent der Stimmen. Seine Stellvertreter wurden die Landtagsabgeordneten Kristy Augustin (Kreisvorsitzende in Märkisch-Oderland) und Frank Bommert (Kreisvorsitzender in Oberhavel) sowie die Landräte Karina Dörk (Uckermark) und Christian Jaschinski (Elbe-Elster).

Jan Redmann ist einziger Kandidat für die Wahl des Landesvorsitzenden der CDU in Brandenburg. Bei einer Online-Vorstellung grenzt er seine Partei mit scharfen Worten gegen die AfD ab und stellt das Ölembargo gegen Russland in Frage. Von Nico Hecht

Redmann hatte die Partei zuvor in einer kämpferischen Rede darauf eingeschworen, die Führungsrolle in Brandenburg anzustreben. Brandenburg müsse wirtschaftlich zu anderen Umlandregionen von Metropolen aufschließen, er nannte London und Paris. "Was für ein Land wollen wir sein", fragte Redmann, "ein Land, das wieder ein kleines bisschen zu bescheiden ist, oder eines, das neuen Stolz entwickelt?" Brandenburg müsse sich nicht verstecken.

Scharfe Kritik übte er an der Bildungspolitik der SPD, die dieses Ressort auch in der gemeinsamen Koalition verantwortet. Brandenburg belege in Bildungsvergleichen hintere Plätze. Das CDU-regierte Sachsen sei in Lesen und Mathematik hingegen an der Spitze, obwohl beide Länder nach der Wende mit den gleichen Voraussetzungen gestartet seien. Er forderte mehr Digitalisierung und eine konsequentere Bekämpfung des Unterrichtsausfalls. Tugenden wie Fleiß und Respekt müssten in den Schulen wieder mehr Gewicht bekommen.

Mit Blick auf den Kampf gegen den Klimawandel forderte er erneut ein Umdenken beim Thema CCS, also der Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid. "CCS ist ein Zukunftsthema für Brandenburg, das Wohlstand, Wachstum und Klimaschutz miteinander versöhnt", sagte Redmann. Bereits in der Vergangenheit hatte er Pipelines für abgeschiedenes CO2 vorgeschlagen, mit denen das Gas in unterirdische Speicher in Skandinavien oder der Nordsee transportiert werden soll.

Zur Einwanderungspolitik sagte Redmann, Brandenburg müsse sagen, "wer uns braucht und wen wir brauchen". Das Land müsse denjenigen helfen, die verfolgt und vor Krieg und Gewalt geflohen seien. Geltendes Recht müsse aber bei Abschiebungen konsequent angewendet werden. Zugleich sei gezielte Einwanderung ein wichtiges Mittel, um den Fachkräftemangel zu lindern. Fremdenfeindlichkeit habe keinen Platz in Brandenburg.