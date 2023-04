Berlins parteiloser Wirtschaftssenator Stephan Schwarz steht für das Amt in der möglichen Koalition von CDU und SPD nicht zur Verfügung. Das meldet der "Tagesspiegel." [Externer Link] unter Berufung auf Schwarz. Der scheidende Senator habe seinen Entschluss am Samstag dem SPD-Führungsduo Franziska Giffey und Raed Saleh mitgeteilt.



Er sei bereits während der Osterfeiertage zu dem Entschluss gekommen, in der neuen Koalition nicht erneut Senator werden zu wollen. Auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sei darüber informiert worden, so die Zeitung. Giffey habe ihn jedoch gebeten, es sich noch einmal zu überlegen.