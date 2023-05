Auch die beiden Co-Parteivorsitzenden, Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey und Fraktionschef Read Saleh, hatten zuletzt für die Annahme des entschärften Antrags geworben. Er sieht auch vor, dass eine zukünftige Doppelspitze in Zukunft nicht wie jetzt "vollständig" aus diesem Kreis gebildet werden soll. Sollten Giffey und Saleh ihre Posten im Senat beziehungsweise in der Fraktion behalten, können sie bei den nächsten Vorstandswahlen nicht mehr gemeinsam Parteivorsitzende bleiben.

Auf ihrem ersten Landesparteitag nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus vor dreieinhalb Monaten hat die SPD am Freitag um Konsequenzen nach ihrem schlechten Abschneiden gerungen. Nach stundenlanger Debatte stimmten die Delegierten für einen - allerdings entschärften - Antrag der Jusos, mit dem die Parteispitze neu geordnet werden soll.

Bei Wahlen im Sinkflug, die Mitglieder gespalten und das Rote Rathaus verloren: In der Berliner SPD brodelt es wie lange nicht. Viele finden die schwarz-rote Koalition falsch. Auf dem Parteitag am Freitag müssen sich die Landesvorsitzenden warm anziehen. Von Jan Menzel

Auch im Streit um das schwarz-rote Bündnis setzten die Jusos Akzente, die sich nach der Wiederholungswahl vehement gegen die Koalition mit der CDU ausgesprochen hatten. Der Landesvorstand soll nun das zerrüttete Verhältnis zu den ehemaligen Koalitionspartnern verbessern. Die Berliner SPD solle "Brücken zu Linken und Grünen wieder aufbauen" und dabei gemeinsame linke Zukunftsprojekte definieren, wie etwa die Mobilitätswende, Vergesellschaftung, Wohnraum und Klimagerechtigkeit, heißt es in dem Antrag.

Die Parteisvorsitzenden verteidigten das neue Bündnis. Man habe es sich nicht leicht gemacht, mit der CDU eine schwarz-rote Koalition einzugehen, erklärten Giffey und Saleh. Aber nach einer verlorenen Wahl hätten die Menschen erwartet, dass es nicht einfach so weitergeht.

"Die SPD wäre zur Klagemauer des Stillstandes in Berlin geworden", erklärte Giffey, und hätte ihre Glaubwürdigkeit verloren, wenn sie einfach weiterregiert hätte mit Grünen und Linken. Das Zeichen wäre gewesen, "dass wir am Sessel kleben im Roten Rathaus", egal, was die Menschen wählen.

Giffey machte deutlich, dass die SPD in der neuen Koalition mehr Sicherheit durchsetzen wolle, ein 29-Euro-Ticket, sowie deutliche Fortschritte beim Wohnungsbau. Für den nächsten Landesparteitag im kommenden Mai kündigte Giffey an, die SPD und den Vorstand "breiter aufstellen" zu wollen. Beim nächsten Parteitag stehen Vorstandswahlen an. Bis dahin sei die Devise: "Wir müssen zusammenstehen, um Wahlen zu gewinnen", meint Giffey.