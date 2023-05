Ein Mitarbeiter der Berliner Polizei soll vertrauliche Details zum Besuch des ukrainischen Präsidenten an Medien weitergegeben haben. Selenskyj überdenkt seinen Besuch nun offenbar - und die Polizei ermittelt in den eigenen Reihen.

Ein Fachkommissariat des Berliner Landeskriminalamtes ermittelt in den Reihen der Polizei wegen Geheimnisverrats. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Anlass ist die Berichterstattung am Mittwoch über einen bevorstehenden Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskyj Mitte Mai in der Hauptstadt. Konkret geht es den Angaben zufolge um einen am Mittwoch in der "B.Z." erschienenen Artikel. In diesem waren angeblich ein Angehöriger der Polizei zitiert und vertrauliche Details zu einem in Planung befindlichen Einsatz wiedergegeben worden.

Auch rbb|24 hatte über den bevorstehenden Besuch berichtet, nachdem dieser von der Pressestelle der Polizei im Grundsatz bestätigt worden war. Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, weil Auslandsreisen Selenskyjs aus Sicherheitsgründen in der Regel bis zur letzten Minute geheim gehalten werden.