Krawalle in Frankreich - Macron sagt Staatsbesuch in Deutschland ab

Sa 01.07.23 | 17:31 Uhr

Der französische Präsident Macron verschiebt seinen Staatsbesuch in Deutschland, der ihn am Montag auch nach Berlin führen sollte. Hintergrund sind die anhaltenden Unruhen in Frankreich.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seinen Deutschlandbesuch abgesagt. Der Präsident müsse wegen der innenpolitischen Situation in den nächsten Tagen in Frankreich bleiben, teilten der Elysee-Palast und das Bundespräsidalamt am Samstag mit. Macron wollte vom 2. bis 4. Juli zu einem Staatsbesuch nach Deutschland kommen und dabei Ludwigsburg, Berlin und Dresden besuchen. "Der Besuch soll baldmöglichst nachgeholt werden", sagte eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes.

Mehr als 1.300 Festnahmen

In Frankreich kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu heftigen Ausschreitungen, nachdem am Dienstagabend ein 17-Jähriger nordafrikanischer Herkunft in Nanterre bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen wurde. In der Nacht zu Samstag wurden landesweit 1.311 Menschen festgenommen, erklärte das Innenministerium in Paris. 1.350 Fahrzeuge wurden angezündet, 234 Gebäude in Brand gesetzt oder beschädigt und 2.560 Brände auf Straßen gezählt.

Keine Bootsfahrt auf der Spree

Macron wollte am Montag nach Berlin kommen. Unter anderem war ein Gang durchs Brandenburger Tor mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und eine Bootsfahrt auf der Spree mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplant. In Schöneberg sollte ein Zukunftscamp des deutsch-französischen Jugendwerks besucht werden. Zu Ehren des französischen Präsidenten war abends ein Staatsbankett in Schloss Bellevue vorgesehen. "Ich habe die Absage heute mit vollem Verständnis zur Kenntnis genommen", sagte Wegner am Samstag. Der französische Präsident sei in Berlin stets herzlich willkommen. "Es würde mich sehr freuen, wenn Präsident Macron seinen Staatsbesuch baldmöglichst nachholen könnte."