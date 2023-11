Die Pläne der Berliner CDU für eine Magnetschwebebahn in Berlin sind im benachbarten Brandenburg auf ein geteiltes Echo gestoßen.

Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke bezeichnete sie am Dienstag als "Luftnummer". Raschke sagte in Potsdam: "Es ist überhaupt nicht klar, wie das in die Infrastruktur des VBB (Verkehrsverband Berlin-Brandenburg) passen soll. Bisher ist da so wenig Substanz, dass man das leider als PR-Nummer einstufen muss." Der VBB selbst hat die Pläne für eine Magnetschwebebahn am Montag begrüßt.