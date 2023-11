Sebastian Berlin Montag, 20.11.2023 | 07:54 Uhr

Sowohl in China als auch in Japan wird an solchen Zügen gearbeitet. In China soll eine bessere Technik als damals beim Transrapid zum Einsatz kommen. Das wird sicher noch eine Weile dauern, aber sie haben große Pläne und in Testfahrten klappt es bereits. So viel zu Ihrem letzten Absatz...