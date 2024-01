Anwohnerin John-Scheer-Str.-Kiez Mittwoch, 03.01.2024 | 16:30 Uhr

(Teil 2)

3. Solch ein Einwohnerantrag braucht 5.000 gültige Stimmen von Bezirks-Einwohnern. Auch wenn es sich wie in diesem Fall um ein lokal sehr beschränktes Thema handelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier im Viertel 5.000 Stimmen dafür gegeben hätte (s. keine starke Belastung mit Durchgangsverkehr; auch wohnen hier nicht viele Menschen). Es haben also auch etliche Leute dafür gestimmt, die weiter weg von der John-Scheer wohnen. Kennen und nutzen sie diese Straße? Oder haben sie nur zugestimmt, weil sie grundsätzlich eine autofreie Stadt wollen?

4. Alle Wohnungen zwischen John-Scheer-Str. und S-Bahn-Ring wurden von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt. Die letzten ca. 2019. Der Wert einer Eigentumswohnung steigt bekanntlich, je beschaulicher das Umfeld ist. Dazu gehören auch verkehrsberuhigte Zonen aka hier per Kiezblock. Ich frage mich also an dieser Stelle, ob Menschen nur für einen Kiezblock gestimmt haben, um den Wert ihrer Immobilie zu steigern.