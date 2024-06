AfD und rechtsextreme "Die Heimat" wollen in Fraktion zusammenarbeiten

Im Kreistag in Oberspreewald-Lausitz wird erstmals ein Fraktionsbündnis aus AfD und "Die Heimat" - ehemals NPD - einziehen. Auch in der Stadtverordnetenversammlung in Lauchhammer ist ein solcher Zusammenschluss geplant.