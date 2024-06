Der Weg für die erste Medizinische Universität in Brandenburg ist endgültig frei. Der Landtag stimmte am Mittwoch einstimmig für das Gesetz zur Einführung einer staatlichen Universitätsmedizin im Land. Sie soll am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus entstehen und in eine Modellregion eingebettet werden, als Teil des Förderpakets zum Strukturwandel in der Lausitz nach Ende des Braunkohleabbaus.