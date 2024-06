Bund will Milliardenbetrag für Leag freigeben

Der Bund darf die Leag für den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung entschädigen. Nach monatelanger Blockade hat die EU dem offenbar zugestimmt. Die Entschädigung fällt etwas geringer aus, als ursprünglich erwartet. Doch sie reicht in die Milliarden.

Die Bundesregierung will dem Bergbauunternehmen Leag eine Entschädigung in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zahlen. Das geht aus einem Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks (mdr) [mdr.de] hervor, der am Montag veröffentlicht worden ist und sich auf Angaben aus Regierungskreisen bezieht.