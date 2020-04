Die Berliner Schulverwaltung arbeitet an mehreren Szenarien, wie der Unterricht nach den Osterferien weitergehen könnte. Man bereite sich sowohl auf eine verlängerte Schließung der Schulen vor, aber auch auf teilweise oder komplette Öffnungen nach den Osterferien, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag. Noch gebe es keine Entscheidungen, betonte sie. Die Entscheidung liege auch bei Medizinern und Virologen.

Jugendliche, die vor den MSA-Prüfungen oder dem Abitur stehen, könnten die ersten sein, die wieder in die Schulen dürfen. Bei den Grundschulen könnten im Wochenwechsel verschiedene Gruppen unterrichtet werden.

Für Kinder an sogenannten Bonusschulen in Brennpunktkiezen, die vom Senat finanziell unterstützt werden, hat die Bildungssenatorin ein Netzwerk mit freien Trägern der Jugendhilfe geknüpft. Sie werden in den Osterferien und danach zusätzliche Angebote für Schüler in schwierigen sozialen Lagen und mit Förderbedarf anbieten.



Sendung: Inforadio, 03.04.2020, 13:40 Uhr