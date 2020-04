Demnach äußerte Woidke in dem Brief gegenüber Warschau den Wunsch, "dass wir uns bei Angelegenheiten, die die Grenzregion betreffen, eng abstimmen". Laut der Zeitung wurde kurz darauf 30 deutschen Zollspediteuren erlaubt, ab Montag mit einem Bus gemeinsam zu ihrer Arbeitsstätte im polnischen Swiecko zu pendeln.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Polens Regierung aufgefordert, die Grenze für Pendler zu öffnen . Einen entsprechenden Brief habe der Polen-Koordinator der Bundesregierung bereits am Donnerstag an seinen polnischen Amtskollegen geschrieben, berichtet heute die "Märkische Oderzeitung" .

Entlang der deutsch-polnischen Grenze haben am Abend mehrere Hundert Menschen gegen die Beschränkungen in der Coronakrise demonstriert. Die Kundgebungen richteten sich gegen Auflagen für Grenzgänger, die seit dem 27. März gelten. Danach dürfen Ausländer nicht nach Polen einreisen; polnische Arbeitnehmer müssen sich nach der Einreise in Polen für 14 Tage in Quarantäne begeben.

Am Abend haben Hunderte Berufspendler unter anderem an den Grenzübergängen in Frankfurt-Slubice, Hohenwutzen-Osinów Dolny, Guben-Gubin und Rosow-Rosowek eine Öffnung der Grenzen gefordert. In Frankfurt (Oder) gab es gleich zwei Demonstrationen. Auf der Stadtbrücke über die Oder und an der Konzerthalle nahmen jeweils die laut Corona-Schutzvorschrift maximal erlaubten 20 Teilnehmer teil. Allerdings bewegten sich im Umfeld der Versammlungen über 200 weitere Menschen. Sie forderten eine Lockerung der Bestimmungen - unter anderem für Berufspendler, Schüler, Familien- und Arztbesuche.

Auch in Frankfurts polnischer Nachbarstadt Slubice versammelten sich viele Menschen vor dem Grenzübergang und auf den Oderwiesen. Dort sind Demonstrationen wegen der Corona-Pandemie derzeit unersagt. Die Polizei auf beiden Seiten hielt sich im Hintergrund.