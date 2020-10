Brandenburg an der Havel ist damit das fünfte Corona-Risikogebiet. Zuvor hatten Cottbus (aktueller Inzidenzwert: 86,3) sowie die Landkreise Spree-Neiße (55,4), Oberspreewald-Lausitz (53) und Prignitz (64,3) den Grenzwert von 50 überschritten. Ab diesem Wert gelten in den betroffenen Regionen besonders starke Begrenzungen bei Veranstaltungen und privaten Feiern. Zudem sind Kontakte im öffentlichen Raum auf maximal zehn Personen oder einen Hausstand beschränkt.

DIe kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel hat den Grenzwert der Neuinfektionen mit dem Coronavirus überschritten. Wie das Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg am Freitag mitteilte, liegt der Wert in der Stadt bei 54 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus erreichte brandenburgweit einen neuen Höchststand. Innerhalb eines Tages wurden dem Gesundheitsministerium zufolge 224 Neuinfektionen bestätigt. Der vorige Höchststand war mit 202 Fällen erst am Donnerstag registriert worden.

Insgesamt haben sich in Brandenburg seit März 6.368 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Ein neuer Todesfall kam laut Gesundheitsministerium am Freitag nicht hinzu. Bislang starben 185 Menschen in Brandenburg im Zusammenhang mit Covid-19. 1.597 Menschen sind derzeit erkrankt. 124 Patienten sind stationär in Behandlung, davon werden 16 intensivmedizinisch beatmet. 4.586 Menschen gelten als genesen.