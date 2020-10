202 neue Infektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden in Brandenburg gemeldet worden. Das ist ein neuer Höchststand bei den Neuinfektionen. Es gibt zudem ein drittes Risikogebiet im Land.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages hat in Brandenburg den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie erreicht. In den vergangenen 24 Stunden seien 202 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag auf seiner Webseite mit.

Nach der Stadt Cottbus und dem Landkreis Spree-Neiße gilt nun auch der Landkreis

Oberspreewald-Lausitz mit 50,29 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen als Corona-Risikogebiet.