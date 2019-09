Hunderte Teams sollen in einer Nacht Berliner Obdachlose zählen

Bis zu 10.000 Menschen leben nach Schätzungen in Berlin auf der Straße - doch wie viele es genau sind, ist nicht bekannt. In einer Nacht Ende Januar soll sich das ändern - hunderte Menschen sollen sie dann zählen. Doch nicht nur ihre Situation will der Senat verbessern.