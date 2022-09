Die Basketball-EM endete für die deutsche Mannschaft in Berlin mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Auf dem Weg dahin zeigte das DBB-Team teils berauschende Auftritte, die begeisterten. Der Verband hofft, die Euphorie mit in die Zukunft nehmen zu können.

Nach knapp drei Wochen ist am Sonntag in Berlin die Basketball-Europameisterschaft zu Ende gegangen. Deutschland wurde zunächst in der Vorrunde in Köln und - nach leichten Startschwierigkeiten - auch in der Finalrunde in Berlin zum dritten Platz getragen. Am Ende stand die erste Medaille bei einem Großereignis für die DBB-Auswahl seit 17 Jahren.

Mit Köln und Berlin hatte Deutschland gleich zwei Spielorte bei der EM, die in der Vorrunde zusätzlich noch in Tiflis, Mailand und Prag ausgetragen wurde. Während der Funke von einer teils berauschend aufspielenden deutschen Mannschaft in Köln sofort auf das Publikum übersprang, zeigte sich das deutsche Team nach dem Umzug nach Berlin zunächst enttäuscht von der Atmosphäre in der Arena am Ostbahnhof. "Ich appelliere an alle Berliner, zeigt doch, woraus wir geschnitzt sind", sagte Alba-Spieler Maodo Lo nach Deutschlands durchwachsenem Achtelfinale gegen Montenegro.

Zwar fruchtete der Appell und die Atmosphäre in den Spielen gegen Griechenland und Spanien steigerte sich deutlich, doch auch ARD-Reporter Jakob Rüger, der das Turnier in beiden Städten begleitete, sieht insgesamt einen Stimmungsabfall nach dem Umzug in die Hauptstadt. "In Köln waren die Spiele immer ausverkauft, es herrschte immer eine gute Atmosphäre. Das war in Berlin schon etwas schleppend", sagt er.

Für ihn hat das zwei Gründe. "Zum einen war die späte Ansetzung der Partien ein Problem, aber auch die teureren Ticketpreise. Die Preisgestaltung ging auf Kosten der Stimmung", sagt Rüger. Im Schnitt kosteten die Karten in Berlin zwischen 20 und 30 Euro mehr als in Köln. Für viele Basketball-Fans offenbar zu viel: Sogar Deutschlands Spiel um Platz drei und das Finale waren nicht ganz ausverkauft.

Der Deutsche Basketball-Bund, der die Ticketpreise verantwortet, rechtfertigt die abgerufenen Preise damit, dass das Ticketing fast die einzige Einnahmequelle für den Verband sei. Die Kosten in Höhe von gut 20 Millionen Euro, die für die Austragung der EM-Spiele in Köln und Berlin angefallen sind, hätten so ausgeglichen werden müssen.