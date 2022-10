Turbine Potsdam verliert in der Fußball-Bundesliga zuhause mit 0:2 gegen die Tabellenführerinnen aus Wolfsburg. Alexandra Popp (23.) und Ewa Pajor (94.) schossen die Tore für die Gäste. Potsdam bleibt damit sieglos in der laufenden Saison. Wolfsburg setzt ihren Siegeszug fort. Fünf Siege aus fünf Spielen.

Turbine Potsdam steckt nach 2:4 in Köln im unteren Tabellendrittel

Es war ein denkwürdiges Startelfdebut für Jil Frehse im Tor der Turbinen. Die 18-Jähirge ersetzte die rot gesperrte Vanessa Fischer im Tor von Potsdam und machte den Wolfsburgerinnen das Leben gehörig schwer. In der 15. Minute legte die Wölfin Brand den Ball von der rechten Grundlinie in den Potsdamer Strafraum. Die frei stehende Roord schloss aus nur sechs Metern ab und scheiterte an einer Glanzparade der Potsdamer Torhüterin.

In der 23. Minute war die Debütantin im Tor von Potsdam dann aber hilflos, als Alexandra Popp zum 1:0 per Kopf einnickte. Für Nationalspielerin Popp ist es das zweite Saisontor. Nur drei Minuten später stand Popp wieder völlig frei vor dem Potsdamer Tor. Wieder ein Kopfball. Wieder eine Glanzparade von Frehse. Die nächste Großchance für Wolfsburg hatte Brand (33.), brauchte aber zu lange für den Abschluss, sodass die Potsdamerinnen klären konnten.

Von Potsdam kam nur ein kleines Lebenszeichen in Halbzeit eins. Fünf Minuten vor der Pause zirkelte Schwalm einen Freistoß aus 20 Metern an das linke Außennetz der Gäste. Dank der starken Leistung ihrer Torhüterin, ging Potsdam mit nur 1:0 Rückstand in die Pause.