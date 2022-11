Noch ein letztes Mal müssen die Spieler des 1. FC Union am Sonntag beim SC Freiburg (17:30 Uhr) ans Limit gehen. Es gelte, "die Aufgabe mit der höchsten Bereitschaft anzugehen", fordert Trainer Urs Fischer wie immer ein. Hinter dem Schweizer und seiner Mannschaft liegt eine kräftezehrende Zeit. Sechs englische Wochen haben die Eisernen wegen der Doppelbelastung mit der Europa League zuletzt absolviert - und dabei Kräfte gelassen.

Denn Union läuft die meisten Kilometer in der Bundesliga. 1.656,5 waren es bisher - das entspricht ungefähr der Strecke von Berlin bis nach Neapel. Dank regelmäßiger Rotation und guter Regeneration hat Union diese Belastung weitestgehend unbeschadet - sprich mit wenigen Verletzten - überstanden. "Wenn man sich Laufwerte, Sprints, Zweikampfverhalten anschaut, zeigt die Mannschaft, dass sie noch genug Energie im Tank hat", weiß Urs Fischer. Die soll sein Team in eine gute Leistung in Freiburg investieren. "Dann kommen doch verdiente drei Wochen Ferien, wo du mal runterfahren kannst", freut sich auch der Schweizer, der in seine Heimat reisen wird.