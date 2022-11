Nachdem der 1. FC Union Berlin noch am Sonntag in der Bundesliga aktiv war, steht - wegen einer englischen Woche - am heutigen Mittwoch bereits das nächste Spiel auf dem Programm der Köpenicker. Im Stadion An der Alten Försterei empfängt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Abend den FC Augsburg.