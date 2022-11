Sabine Lisicki hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Nach Pfeifferschem Drüsenfieber und einem Kreuzbandriss feierte die Berlinerin im Mai ihr Comeback. Bei einem Besuch in der Heimat verriet sie: Sie will nochmal voll angreifen. Von Flynn Jacobs

Nun, nach anderthalb Jahren Zwangspause, hat sie es endlich wieder zurück, ihr strahlendes Lächeln. Bei einer "Get Together"-Veranstaltung für das WTA-Turnier in Berlin im kommenden Sommer ist Lisicki die Freude über das Ende ihrer langen Leidenszeit sichtlich anzumerken. Dort erzählt sie vom herausfordernden Weg zurück und ihren Träumen für die kommende Zeit.

Vor neun Jahren war Sabine Lisicki auf dem Hoch ihrer Karriere. Wimbledon-Finale. Beim größten Tennisturnier der Welt kämpfte sich die damals 23-Jährige überraschend in die letzte Runde. Das gelang ihr als erste Deutsche seit Steffi Graf. Selbst eine Serena Williams konnte das aufstrebende Tennistalent nicht stoppen. Das Finalspiel verlor sie damals unglücklich gegen die Französin Marion Bartoli. Doch Lisicki läutete mit ihrem Auftritt in London eine neue Ära im deutschen Damentennis ein. Die Zeit der sogenannten "goldenen Generation".

Lange hatte das deutsche Tennis auf Erfolge warten müssen. Steffi Graf und Boris Becker waren Weltstars. Tennis wurde hierzulande fast so populär wie König Fußball. In den Folgejahren konnte nur sehr schwer an diese glorreiche Zeit angeknüpft werden. Umso dankbarer waren die deutschen Tennis-Fans, dass mit Sabine Lisicki, Andrea Petkovic, Julia Görges und Angelique Kerber endlich wieder die Hoffnung auf Final-Teilnahmen bei den Grand-Slam-Turnieren aufkeimte. "Also ich muss erstmal sagen, dass ich es ja herrlich finde, dass wir die goldene Generation genannt werden. Dass wir jetzt zumindest ein wenig Lob bekommen für das, was wir alles erreicht haben. Weil das schon auch über sehr viele Jahre sehr gutes Tennis war, was gezeigt wurde", sagt Sabine Lisicki auf einem Sponsoren-Event für die Bett1-Open kommendes Jahr in Berlin.

Die phänomenale Finalteilnahme in Wimbledon sollte der größte Erfolg in der Karriere der heutigen Berlinerin bleiben. Zu oft wurde sie in der Folgezeit von Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Negativer Höhepunkt der Krankenakte war die schlimme Knieverletzung Ende 2020. 18 Monate kann Lisicki danach kein Tennis spielen. "Es war eine sehr sehr schwierige Zeit, da diese Knieverletzung wirklich alles von mir abverlangt hat. Man musste gehen lernen, nachdem man zwei Monate mit Krücken unterwegs war. Und die Muskulatur aufbauen, um überhaupt normal zu funktionieren", sagt sie.