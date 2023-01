Die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga ihre zwölfte Saisonniederlage kassiert. Im Heimspiel gegen die Volleys Herrsching unterlagen die

Brandenburger am Samstagabend trotz guten Beginns noch mit 1:3 (25:19, 19:25, 17:25, 19:25). Vor 411 Zuschauern in der Landkost-Arena von Bestensee waren Mittelblocker Yannick Goralik und Angreifer Max Schulz die besten Spieler beim Verlierer.

Ihr letztes Spiel der Hauptrunde bestreiten die Netzhoppers am Samstag beim TSV Haching München. Sie brauchen dort zumindest noch einen Punkt, um sich den siebten Tabellenplatz vor dem Gegner aus Bayern zu sichern.