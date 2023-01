Die BR Volleys sind nach der überraschenden Niederlage gegen Giesen nun wieder auf Erfolgskurs. Am Mittwochabend bezwangen die Berliner vor heimischem Publikum Düren mit 3:1 (31:33, 27:25, 25:17, 25:20) und gehen somit unabhängig vom Ausgang ihres letzten Hauptrunden-Spiels als Tabellenerster in die Zwischenrunde.

Am Freitag steht nun nur noch die Partie beim punktlosen Schlusslicht VC Olympia Berlin an, bevor am 4. Februar die Zwischenrunde beginnt. Am 26. Februar treffen die Volleys außerdem im Pokalfinale erneut auf Düren.