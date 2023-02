André Berlin Samstag, 25.02.2023 | 15:30 Uhr

Der Troll wird seine Meinung hier schon noch äußern solange es Meinungsfreiheit gibt. ;)



Ich drücke Hertha die Daumen und verzichte auch auf ein schönes Spiel wenn dafür am Ende die drei Punkte auf dem "Haben" Konto stehen.



Etwas schockiert bin ich aber darüber, das Spieler (nein, nicht nur bei Hertha), in dem Fall Herr Niederlechner 300000 Euro bekommt, nur damit er gegen seinen Ex-Verein spielt. So gut wie jeder Spieler hat doch vorher schon bei einem anderen Verein gespielt. Ich möchte nicht wissen, was es noch so für Prämien gibt.

Jedenfalls erwarte ich dann heute einen entsprechenden angemessenen Einsatz.



Auf geht's!